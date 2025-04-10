137. Kanton Fuarı Başlıyor

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 137.'si, 15 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde 31.000 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çin Dış Ticaret Merkezi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fuarın 1,55 milyon metrekarelik sergi alanında yaklaşık 73.000'i ihracat ve 1.600'ü ithalat olmak üzere toplam 74.000 stant yer alacak.

Fuar üç aşamadan oluşacak: birinci aşama gelişmiş üretim, ikinci aşama yüksek kaliteli ev aletleri, üçüncü aşama ise 172 kategoride yaşam kalitesini artıran ürünlere odaklanacak.

Katılımcı firma sayısı bir önceki fuara kıyasla yaklaşık 900 firma artış gösterdi.

Çin'in yapay zeka gelişimindeki en son başarılara odaklanmak amacıyla fuarın ilk aşamasında, hizmet robotları için ilk kez özel bir alan ayrılacak.

1957'den bu yana yılda iki kez Guangzhou'da düzenlenen Kanton Fuarı, Çin'in en uzun soluklu uluslararası ticaret etkinliği olmasının yanı sıra, ülkenin dış ticaret performansının önemli bir barometresi olarak kabul ediliyor.