137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na 224.372 Yabancı Alıcı Katıldı

GUANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na ikinci aşamasının tamamlandığı pazar günü itibarıyla 219 ülke ve bölgeden toplam 224.372 yabancı alıcı katıldı.

Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın çarşamba günü başlayan ikinci aşamasında 515.000 metrekarelik alanda kaliteli ev mobilyaları sergilendi. Çin Dış Ticaret Merkezi'nin verilerine göre 24.735 stantın yer aldığı fuar, geçen yıla kıyasla 273 artışla 10.313 katılımcıyı kendine çekti.

Fuarın bu aşamasında ulusal düzeydeki yüksek teknoloji işletmeleri, "küçük dev" işletmeler ve imalat sektörünün ulusal yegane şampiyonları kategorisinde geçen yılın aynı dönemine göre 100 artışla 2,400'den fazla katılımcı yer aldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da 15 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuar üç aşamadan oluşuyor. Fuarın ilk aşaması gelişmiş imalat, ikinci aşaması kaliteli ev mobilyaları, üçüncü aşaması ise yaşam kalitesini artıran ürünlere odaklanıyor.