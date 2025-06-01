12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Manisa'da Yapıldı

12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Manisa'da Yapıldı
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Yeşilay Manisa Şubesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisiklet tutkunları bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara belgeleri takdim edildi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekildi.

Yeşilay Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yeşilay'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla her yıl organize ettiği etkinliğe, çok sayıda bisiklet kulübünden sporcular ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan tur, şehir merkezinde belirlenen güzergahın ardından yine aynı noktada sona erdi.

Turu başarıyla tamamlayan katılımcılara, katılım belgeleri takdim edildi.

Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun, bisiklet turunun bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu da sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaşması için, bu tür etkinlikleri önemsediklerini, ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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