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Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara 'change' işlemi yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat şubesi ekipleri, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara çeşitli yöntemlerle sistemli şekilde "change" işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli merkezli 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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