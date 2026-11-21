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Avrupa Birliği (AB) ile Endonezya arasında ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik 2 anlaşma imzalandı.

AB Komisyonu, Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Yatırım Koruma Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, anlaşmaların AB ile Endonezya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceği ve karşılıklı ticareti kolaylaştıracağı belirtildi.

Anlaşmalar kapsamında Endonezya'nın AB ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi kalemlerinin yüzde 98,5'inde vergilerin kaldırılacağı bildirilen açıklamada, AB şirketlerinin yılda 600 milyon avronun üzerinde gümrük vergisi tasarrufu sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmalarla AB'nin Endonezya'ya ihracatının 15 yılda yaklaşık yüzde 40, Endonezya'nın AB'ye ihracatının yüzde 14'ün üzerinde artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Anlaşmaların özellikle otomotiv, makine, elektronik, ilaç ve tarım ürünleri ticaretine katkı sağlamasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, karşılıklı yatırımların korunacağı, kritik ham madde tedarikinin güvence altına alınacağı ve ticari işlemlerin kolaylaştırılacağı vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmaların Endonezya ile ticaret ve yatırımlarda önemli fırsatlar sunacağını belirterek, iki tarafın işletmeleri ve vatandaşları için somut faydalar sağlayacağını ifade etti.

Müzakereleri 10 yıl süren anlaşmaların uygulanabilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı ve Endonezya'daki gerekli yasal işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: AA