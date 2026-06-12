Sinop merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi yakalandı
Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında, "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sinop dahil 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu