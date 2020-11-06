Güncel dolar kuru: 6 Kasım 2020 dolar, güncel euro ve altın ne kadardır? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

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