Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı

18.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:27
Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

15 Kasım'da kırmızı-beyazlılarda resmi sözleşme imzalayarak görevine başlayan teknik direktör Bülent Demirkanlı, ekibiyle birlikte takımdan ayrılmak isteğini Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'na iletti. Demirkanlı'nın istifası kabul edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Takımımızın teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı ayrılmak istediğini belirterek yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Gümüşhanespor Yönetim Kurulumuz teknik direktörün istifasını kabul etmiştir. Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Öykü Çelik Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:27:48. #1.15#
title