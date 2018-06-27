Gümüşhanespor'da Sabri ve Semih Sesleri!
Gümüşhanespor, G.Saray'da forma giymiş Sabri Sarıoğlu ve Fenerbahçe'de forma giymiş Semih Şentürk için görüşmelere başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, kadrosunu iki tecrübeli isimle takviye yapmak için harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, G.Saray'da forma giymiş Sabri Sarıoğlu ve Fenerbahçe'de forma giymiş Semih Şentürk'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Oyuncuların teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu...
Kaynak: Skorer
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