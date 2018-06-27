Gümüşhanespor'da Sabri ve Semih Sesleri!

TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, kadrosunu iki tecrübeli isimle takviye yapmak için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, G.Saray'da forma giymiş Sabri Sarıoğlu ve Fenerbahçe'de forma giymiş Semih Şentürk'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Oyuncuların teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu...