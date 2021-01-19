Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz

19.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:08
Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhanespor'u sahipsiz bırakmayacaklarını belirterek, "Parayla pulla değil, gönülle yürüyecek ve isimlere bağımlı kalmayacak bir kulüp yönetimi inşa edeceğiz.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhanespor'u sahipsiz bırakmayacaklarını belirterek, "Parayla pulla değil, gönülle yürüyecek ve isimlere bağımlı kalmayacak bir kulüp yönetimi inşa edeceğiz. Şirketleşmedeki başarılı tecrübelerimizi kulübümüzde başarmaya çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Gümüşhane'nin tüm değerlerine sahip çıktıkları gibi Gümüşhane için çok önemli bir değere sahip olan Gümüşhanepor'u yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Çimen, "Gümüşhanesporumuza sahip çıkmak için kolları sıvadık. Kulübümüzü ayağa kaldıracak projelerimiz var. Bu projelerimizde her Gümüşhaneliye ihtiyacımız olacak. Gümüşhanespor'un bu şehrin değeri, markası ve en önemlisi de gururudur. Bugüne kadar kulübe sahip çıkan ayakta tutan tüm yöneticilerimize gururumuzu korudukları için teşekkür ederim. Geldiğimiz süreçte kulübe sahip çıkmak isteyen herkese destek oldum. Çünkü ortada bir emek var risk almak var. Şehrimiz için risk alana destek olmak boynumuzun borcudur. Son süreçte sayın Vahit Olgun'un büyük emekleriyle bir noktaya gelmiş, başarılı olmuş kulübümüz tekrar karanlığa dönmüştür. Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Gümüşhanesporumuz için bir kaç görüşme ve cesaretlendirme adımlarımız oldu. Ancak sonuç alamadık. Artık kulübümüz bize bu şehirde yaşayanlara ve saygıdeğer taraftarlarımıza emektarlarımıza kaldı. Kulübümüzün adını yere düşürmemek adına adım atma kararı aldık" diye konuştu.


- Şhane

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Taşdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: İsimlere bağımlı kalmayacak bir yönetim inşa edeceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:34:16. #1.14#
title