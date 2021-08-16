Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı
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Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı

Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ülke ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan, kendine has tadı ve aroması ile bilinen kişniş üzümünün (kuş üzümü) hasadı başladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ülke ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan, kendine has tadı ve aroması ile bilinen kişniş üzümünün (kuş üzümü) hasadı başladı.

İklim ve toprak seçiciliği özelliğine sahip olduğu için ilçenin sadece 5-6 mahallesinde yetişen kişniş üzümünde hasat heyecanı yaşanıyor. Gülnar'ın Üçoluk, Çukurasma, Tozkovan mahalleleri başta olmak üzere kısmen Kurbağa ve Konur mahallelerinde 500-600 üretici ile 8 bin 500 dekar alanda üretimi yapılmakta olan kişniş üzümünde 2021 yılında yaklaşık bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Hasat şenliğinde konuşan Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Türkiye'nin kişniş üzümü ihtiyacının yüzde 75'inin Gülnar'dan karşılandığını belirterek, "El ile tek tek toplanan ve inci tanesi gibi kıymetli olan kuş üzümü hasadının yöremize bereket getirmesini diliyor, hem üreticimize hem de kooperatifimize bol kazançlı bir dönem diliyorum" dedi.

Üreticinin yanında olduklarını söyleyen Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise "Bugün kuş üzümü hasadının açılışını yaptık. Daha sonra Çukurasma Mahallemizde bulunan kooperatifimize ait kuş üzümü paketleme tesisinde incelemelerde bulunduk. Üretim kadar paketleme ve eleme tesisinin de önemli olduğu için el birliğiyle ilçemize bu tesisi kazandırdık. En iyisinin ilçemizde yetiştiği kuş üzümümüzü bu sayede tüm dünyaya daha iyi tanıtacağız, pazarlayacağız. Gülnar'da üretim yapan, bu üretimde emeği geçen herkesle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz bu ilçenin toprağına, havasına, suyuna bağlıyız. Tüm derdimiz bu topraklardaki verimi, bereketi artırmak, üreticimize destek sağlamak. Gülnar Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Tüm üreticilerimize bereketli kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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