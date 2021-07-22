Güler Sabancı, Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı
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Güler Sabancı, Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Güler Sabancı, Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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