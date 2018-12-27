Gübretaş'ın Koza Altın İşletmeleri Aleyhine Açtığı Dava Sonuçlandı

GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri AŞ aleyhine açtığı davanın sonuçlandığı ve maden işletme sahasının şirkete teslim edilmesine karar verildiği bildirildi.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Bilecik'in Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasıyla ilgili olarak Koza Altın İşletmeleri AŞ aleyhindeki davanın bugünkü duruşmasına ilişkin, "Davanın kabulü ile taraflar arasında 2 Temmuz 2007'de tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu maden işletme sahasından Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin tahliyesine, maden işletme sahasının GÜBRETAŞ'a teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, şirket tarafından, maden işletim ruhsat hakları GÜBRETAŞ'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasının 2 Temmuz 2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye devredildiği ancak Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa etmediği belirtilerek, ilgili davanın 29 Aralık 2015 itibarıyla yetkili yer mahkemesinde açıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA