Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı

25 yaşındaki futbolcu Alli, Maria Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi şekilde objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz Şubat ayında model sevgilisi Ruby Mae ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir süredir yalnız olan 25 yaşındaki futbolcu, Maria Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi bir yakınlaşmanın içindeyken yakalandı. Guardiola'nın kızı, "Sadece arkadaşız" dedi.