Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı
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Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

25 yaşındaki futbolcu Alli, Maria Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi şekilde objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz Şubat ayında model sevgilisi Ruby Mae ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir süredir yalnız olan 25 yaşındaki futbolcu, Maria Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi bir yakınlaşmanın içindeyken yakalandı. Guardiola'nın kızı, "Sadece arkadaşız" dedi.

Dele Alli ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Maria Guardiola'nın yakın çevresine yalnızca arkadaş olduklarını söylediği kaydedildi. Futbolcu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakibin futbolcusuyla samimi bir haldeyken yakalandı

"BALAYINDA GİBİYDİLER"

İkiliyle aynı mekanda eğlenen bir müşteri, İngiliz basınına o anları anlattı. İsmi açıklanmayan müşteri, Dele Alli ve Maria Guardiola'nın kimseyi umursamadan samimi şekilde vakit geçirdiğini ve saatlerce sohbet ettiklerini anlattı. Yaşananları aktaran gizemli müşteri, "İnsanların onları görmesini hiç umursamadılar. Mekana eğlenmek için gelen yüzlerce insan onlara bakıyordu. Bütün masalar rezerve edilmiş ve hepsi dolmuştu. Dele Alli ve Maria Guardiola'nın yanından geçenler gözlerini bile kırpamadılar. Sanki balayında gibiydiler..." şeklinde konuştu.

Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakibin futbolcusuyla samimi bir haldeyken yakalandı
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı
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