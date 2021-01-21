Guardiola: ''Şampiyonluk adayı gibi oynuyoruz''
21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:19
Pep Guardiola, Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Az hata yapıp, çok pozisyona girdiklerini söyleyen teknik adam, Newcastle maçından beri şampiyonluk adayı gibi oynadıklarını vurguladı.
Pep Guardiola, Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Az hata yapıp, çok pozisyona girdiklerini söyleyen teknik adam, Newcastle maçından beri şampiyonluk adayı gibi oynadıklarını vurguladı.
Kaynak: Dugout