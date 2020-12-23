Guardiola: ''Arteta Harika Bir İnsan ve Teknik Direktor''
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Guardiola: ''Arteta Harika Bir İnsan ve Teknik Direktor''

23.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:16

Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Lig Kupası'nda Londra ekibi Arsenal'i 4-1 yendikleri maçtan sonra Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester City'nini deneyimli çalıştırıcısı, Arsenal yönetiminin eski yardımcısına daha fazla sabır göstermesini istiyor.

Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Lig Kupası'nda Londra ekibi Arsenal'i 4-1 yendikleri maçtan sonra Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester City'nini deneyimli çalıştırıcısı, Arsenal yönetiminin eski yardımcısına daha fazla sabır göstermesini istiyor.

Guardiola: ''Arteta Harika Bir İnsan ve Teknik Direktor''

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan İsmail Demir Süleyman Soylu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Guardiola: ''Arteta Harika Bir İnsan ve Teknik Direktor'' | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:16:55. #1.14#
title