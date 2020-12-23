Guardiola: ''Arteta Harika Bir İnsan ve Teknik Direktor''
23.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:16
Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Lig Kupası'nda Londra ekibi Arsenal'i 4-1 yendikleri maçtan sonra Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester City'nini deneyimli çalıştırıcısı, Arsenal yönetiminin eski yardımcısına daha fazla sabır göstermesini istiyor.
Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Lig Kupası'nda Londra ekibi Arsenal'i 4-1 yendikleri maçtan sonra Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester City'nini deneyimli çalıştırıcısı, Arsenal yönetiminin eski yardımcısına daha fazla sabır göstermesini istiyor.
Kaynak: Dugout