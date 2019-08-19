GTB, lisanslı deposunu TMO'nun kullanımına sundu

19.08.2019 12:50

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 21 Ağustos'tan itibaren GTB'nin lisanslı deposunda fındık alımına başlayacağını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borsa bünyesindeki "Giresun Fındık Lisanslı Deposu"nu, kentteki fındık alımları için TMO'nun kullanımına sunacaklarını belirtti.

İlk kez 2017 yılında gerçekleştirilen iş birliğinin yeni sezonda da sürdürülmesi noktasında TMO yetkilileriyle anlaşmaya vardıklarını ifade eden Bölük, ofisin, bugünden itibaren çiftçilere randevu vermeye başladığını aktardı.

Bölük, bölgedeki fındık alım merkezlerinden birinin de lisanslı depoları olacağını kaydederek, TMO'nun, 21 Ağustos'tan itibaren lisanslı depoda ürün alımına başlayacağını bildirdi.

Bölük, deponun 16-17 bin ton kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Fındık hasat döneminin halen devam etmesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugünlerde pazara fındık inişi olmadığını belirten Bölük, "Henüz serbest piyasada oluşan net bir fiyat yok. Önümüzdeki hafta başında net bir fiyat belirlenecektir." dedi.

Kaynak: AA