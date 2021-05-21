GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir
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GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir

GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Televizyonu, Mustafa Cengiz'in açıklaması esnasında yayının yarıda kesilmesinin Digiturk'le ilgili olduğunu paylaştı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısı sırasında yaşanan yayın kesintisinin sebebi, Digiturk'ten kaynaklı teknik problemdir. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in toplantısının yarıda kesilmesi, yeni tartışma konusu oldu. Galatasaray Televizyonu, konuyla ilgili jet bilgilendirme yaptı. Sorunun yayıncı kuruluştan kaynaklandığı, kendileriyle alakalı bir durumun olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"DIGITURK'TEN KAYNAKLI"

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısı sırasında yaşanan yayın kesintisinin sebebi, Digiturk'ten kaynaklı teknik problemdir. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GS TV'den jet savunma: Başkan Mustafa Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizle alakalı değil
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