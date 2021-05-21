GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir

Galatasaray Televizyonu, Mustafa Cengiz'in açıklaması esnasında yayının yarıda kesilmesinin Digiturk'le ilgili olduğunu paylaştı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısı sırasında yaşanan yayın kesintisinin sebebi, Digiturk'ten kaynaklı teknik problemdir. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.