GS - PSV maçı neden Türk Telekom'da (TT Arena) değil? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor?
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GS - PSV maçı neden Türk Telekom'da (TT Arena) değil? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor?

GS - PSV maçı neden Türk Telekom'da (TT Arena) değil? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor?
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Heyecanla beklenen GS-PSV maçı yarın başlayacak. Maç normalde Galatasaray'ın evinde yani TT Arena'da oynanacaktı. Fakat sonradan maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu. Peki, GS-PSV maçı neden TT Arena'da değil? Maç neden Türk Telekom Arena'da oynanmıyor? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılıyor? İşte tüm detaylar...

GS-PSV maçı TT Arena'da oynanmayacak. Maç Başkeşhir'deki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacaktır. Peki, maç neden TT Arena'da değil? Maç neden İstanbul Başakşehir stadında oynanıyor? Kısaca anlatalım.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacaktır.

GS-PSV MAÇI NEDEN TT ARENA'DA DEĞİL? MAÇ NEDEN BAŞAKŞEHİR STADINDA?

Maç normalde Galatasaray'ın evinde oynanacaktı. Fakat TT Arena'daki zemin yenilenmesinden dolayı maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacaktır.

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