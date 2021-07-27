GS - PSV maçı neden Türk Telekom'da (TT Arena) değil? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor?

Heyecanla beklenen GS-PSV maçı yarın başlayacak. Maç normalde Galatasaray'ın evinde yani TT Arena'da oynanacaktı. Fakat sonradan maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu. Peki, GS-PSV maçı neden TT Arena'da değil? Maç neden Türk Telekom Arena'da oynanmıyor? Maç neden Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılıyor? İşte tüm detaylar...