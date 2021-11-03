GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, bu karşılaşmada 3 puan alma gayretinde. Futbol severler karşılaşmaya az bir süre kala Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara cevap arıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına dair tüm detaylar haberimizde

GS LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?



NEF stadyumunda 4 Kasım 2021 Perşembe günü 20:45'te başlayacak olan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçını CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te oynanacak. Exxen platformu üzerinden izlenebilecek olan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray 7

2- Lazio 4

3- Marsilya 3

4- Lokomotiv Moskova 1

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