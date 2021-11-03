GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı yenerek gruptan lider çıkmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta?
GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, bu karşılaşmada 3 puan alma gayretinde. Futbol severler karşılaşmaya az bir süre kala Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara cevap arıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına dair tüm detaylar haberimizde
NEF stadyumunda 4 Kasım 2021 Perşembe günü 20:45'te başlayacak olan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçını CBC Sport kanalından da izleyebilecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te oynanacak. Exxen platformu üzerinden izlenebilecek olan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.
1- Galatasaray 7
2- Lazio 4
3- Marsilya 3
4- Lokomotiv Moskova 1