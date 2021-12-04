GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - Altay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim? - Haberler
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GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - Altay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim?

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GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - Altay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay ile karşılaşacak. Maçın ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - Altay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı saat kaçta başlayacak? GS maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...

Galatasaray bu hafta ligde kimle maç yapacak? Galatasaray-Altay maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Altay maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Galatasaray-Altay maçı nerede oynanıyor? Galatasaray-Altay maçı saat kaçta başlayacak?

GS'nin lig maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Galatasaray, Altay ile karşılaşacak.

Galatasaray - Altay maçı bu akşam yani 4 Aralık Cumartesi saat 19:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(Dördüncü Hakem)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

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