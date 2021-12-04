GS lig maçı ne zaman? Galatasaray - Altay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemi kim?

Galatasaray bu hafta ligde kimle maç yapacak? Galatasaray-Altay maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Altay maçının hakemi kimdir? Maçın ilk 11'leri belli oldu mu? Galatasaray-Altay maçı nerede oynanıyor? Galatasaray-Altay maçı saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

GS'nin lig maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Galatasaray, Altay ile karşılaşacak.

GALATASARAY-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altay maçı bu akşam yani 4 Aralık Cumartesi saat 19:00 'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-ALTAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-ALTAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(Dördüncü Hakem)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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