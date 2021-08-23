GS, FB, BJK, TS token ne kadar, kaç TL? Taraftar coinler kaç TL oldu? GAL, FB, BJK ve TRA coin çıktı mı, var mı?

Fenerbahçe Token'ın çıkmasıyla birlikte diğer taraftar coinler çıktı mı, var mı, fiyatı ne kadar merak edildi. 9 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe Token'ın ön satışı gerçekleşmişti. Kısa bir süre sonra da FB token tamamen çıktı. Buna göre taraftarlar Paribu üzerinden FB coin alabiliyorlar. Bunun ardından futbol severler diğer taraftar coinlerin durumunu merak etmişti. Peki, GS, FB, BJK ve TS coin çıktı mı, var mı? GS, FB, BJK, TS token ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...