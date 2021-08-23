GS, FB, BJK, TS token ne kadar, kaç TL? Taraftar coinler kaç TL oldu? GAL, FB, BJK ve TRA coin çıktı mı, var mı?
Fenerbahçe Token'ın çıkmasıyla birlikte diğer taraftar coinler çıktı mı, var mı, fiyatı ne kadar merak edildi. 9 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe Token'ın ön satışı gerçekleşmişti. Kısa bir süre sonra da FB token tamamen çıktı. Buna göre taraftarlar Paribu üzerinden FB coin alabiliyorlar. Bunun ardından futbol severler diğer taraftar coinlerin durumunu merak etmişti. Peki, GS, FB, BJK ve TS coin çıktı mı, var mı? GS, FB, BJK, TS token ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
GS coin kaç tl? FB coin kaç TL? BJK coin kaç TL? TS coin kaç TL? taraftarlar arasında en merak edilen konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde FB token kripto borsasında yer almıştı. Bunun ardından diğer takım taraftarları kendi takımlarının tokenı var mı merak etmişti. Peki, GS, FB, BJK, TS token ne kadar, kaç TL? Taraftar coinler kaç TL oldu? GS, FB, BJK ve TS coin çıktı mı, var mı? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
TARAFTAR TOKENLARI NEDİR?
Tokenler genellikle sahiplik ve hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Tokenler halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanıldığından, en yaygın olanı şu anda Ethereum ve ERC standart tokenleri olan tokenleri desteklemek için yerel niyetle birçok özel blok zinciri geliştirildi. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel Taraftar tokenleri alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol (futbol) taraftarları için bir uygulamadır.
GALATASARAY FAN TOKEN NE ZAMAN KURULDU?
Galatasaray'ın Socios.com iş birliğiyle hayata geçirdiği GAL, 4 Şubat 2020'de piyasaya sürüldü.
GAL, Socios platformu tarafından Ethereum blokzincirinde bir "side chain" üzerinde çalıştırıyor. Gal, belirli bir ürün ya da hizmete erişmek için kullanılan bir tür "utility token" olma özelliği taşıyor. GAL, Socios'un kripto parası olan Chiliz ile alınıp satılırken Paribu TL ile GAL alıp satma olanağı sağlıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
GAL TOKEN NE KADAR?
Güncel Galatasaray Token fiyatı 90.05 TL'dir.
FB TOKEN ÇIKTI MI?
Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token'ın ön satış tarihi 9 Ağustos 2021. Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir "utility token"dır.
Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.
FB TOKEN NE KADAR, KAÇ TL?
Güncel Fenerbahçe Token fiyatı 81.73 TL'dir.
BEŞİKTAŞ (BJK) TOKEN VAR MI?
Galatasaray ve Trabzonspor'un Socios ile, Fenerbahçe'nin ise Paribu ile kripto para dünyasına adım atmasının ardından, Beşiktaş Token'ın ne zaman çıkacağı merak edilmekte. Kısa süre içerisinde internette en çok merak edilen konular arasında yer alan Beşiktaş Token, şu an için bulunmamakta.
BJK COİN NE ZAMAN GELECEK?
Juventus, Barcelona, Manchester City gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinin de token çıkartmasının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin rakipleri gibi token (coin) çıkartılması yönünde görüşmeler yaptığı ve yakın zaman içerisinde token dünyasına giriş yapacağı gelen bilgiler arasında.
TS (TRA) COİN ÇIKTI MI? TRABZONSPOR TOKEN NEDİR?
Trabzonspor'un Socios.com iş birliğiyle ortaya çıkardığı TRA, 22 Eylül 2020'de satışa sunuldu.
Socios.com'un Ethereum blokzincirinde bir "side chain" olarak çalıştırdığı TRA, bir hizmet token'ıdır. TRA, Paribu'da TL ile alınıp satılabiliyor.
TRA COİN NE KADAR?
Güncel TRA (Trabzonspor Token) fiyatı 4,55 Dolardır.
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