GS BJK maçı saat kaçta? 14 Mart 2022 Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - GS BJK maçı saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. GS-BJK derbisi, sporseverlerin gündeminde yer alan konulardan biri. Maç Galatasaray ev sahipliğinde, NEF Stadyumunda oynanacak. Peki, GS BJK maçı saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Beşiktaç maçı tarihi...

GS BJK MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 14 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. GS-BJK derbisi ise beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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