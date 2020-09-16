Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor.

16.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:44

Dün, altının ons fiyatındaki düşeşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 470,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 474 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.967 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Adnan Menderes Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Seki Metin Özülkü Demet Akalın
Spor Adem Büyük Metin Oktay Eddie Newton Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:43:55. #1.14#
title