Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, cumhuriyet altını da 3.153 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 473 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 472 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, cumhuriyet altını da 3.153 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA