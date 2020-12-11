Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,3 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,3 liradan işlem görüyor

11.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:49
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,3 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 469,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, cumhuriyet altını da 3.135 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 469,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, cumhuriyet altını da 3.135 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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