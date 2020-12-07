Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor

07.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:56

Cuma gününü 461,3 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.111 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 461,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 465,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.111 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

'ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Ocak 1 de altın 500 TL şubatta 600 TL martta düşer 550 ye Nisan’da 600 seneye bugün 750 TL olur
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