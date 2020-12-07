Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor

Cuma günü dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 461,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 465,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, cumhuriyet altını da 3.111 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

'ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan