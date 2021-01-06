Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor

06.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:14
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, cumhuriyet altını da 3.085 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 462,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 462 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, cumhuriyet altını da 3.085 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.950 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'deki Georgia eyaletinde gerçekleştirilen ikinci tur Senato seçiminin sonuçlarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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