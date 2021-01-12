Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor

12.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:21

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2.975 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 444 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 445,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2.975 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.857 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışla son 4 işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altının ons fiyatının, tepki alımlarının yanı sıra ABD'deki siyasi gerginlik ve teşvik paketi beklentilerinin desteğiyle bugün toparlandığını ifade etti.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmaları ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:28:39. #1.15#
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