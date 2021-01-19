Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 441,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 442,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, cumhuriyet altını da 2.956 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.844 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, altının ons fiyatının yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve ABD'de daha büyük bir teşvik paketi beklentileriyle yön arayışında olduğunu belirtti.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in bugün yapacağı sunumun varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan