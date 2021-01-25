Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 439,5 liradan işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 439,5 liradan işlem görüyor

25.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:48

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 439,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, cumhuriyet altını da 2.937 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 442,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 439,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, cumhuriyet altını da 2.937 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.852 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 439,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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