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Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, cumhuriyet altını da 2.625 liradan satılıyor.

06.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:20

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı. Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 391,7 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, cumhuriyet altını da 2.625 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde 1.776 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

'GRAM ALTINDA 385-395 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor - Ekonomi
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