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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:48

Dün, döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 389 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla 390,6 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, cumhuriyet altını da 2.609 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.771 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 380-395 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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