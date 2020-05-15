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Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, cumhuriyet altını da 2.581 liradan satılıyor.

15.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:23

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 385,2 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla 386,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, cumhuriyet altını da 2.581 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması, kötü gelmeye devam eden ABD ekonomik verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

'GRAM ALTINDA 375 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Euro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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