GPD yönetim kurulu, kongre öncesinde bir araya geldi

"Tüketici için daha iyi gıda, daha düşük fiyat için değer oluşturmaya devam"



İSTANBUL - Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri 'GPD-Ortak Gelişim Kongresi' öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldi. GPD Yönetim Kurulu Üyeleri, 800'ü aşkın perakendeci ve tedarikçinin katılacağı kongre ile tüketici için oluşturulan ortak değerleri daha da artırmaya odaklandıklarına dikkat çektiler.

Gıda Perakendecileri Derneği'nin Yönetim Kurulu, dördüncüsünü 10 Ekim'de gerçekleştirecekleri 'Ortak Gelişim Kongresi' öncesi düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Kongrede tartışılacak konulardan biri olan gıda enflasyonu başta olmak üzere sektörün gündemindeki pek çok önemli konu hakkında da açıklamalarda bulunan GPD Yönetim Kurulu'nun üzerinde durduğu diğer önemli konu ise gıda perakendecilerinin en büyük ve en önemli buluşma noktalarından 'Ortak Gelişim Kongresi' oldu. GPD Yönetim Kurulu, kongrenin geçmiş üç kongrede olduğu gibi perakendeci, tedarikçi ve tüketici için "Kazan-Kazan-Kazan (3K)" anlayışı çerçevesinde perakendenin oluşturduğu ortak değerlere odaklanacağının altını çizdi. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Galip Aykaç, Özgür Tort ve GPD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, yaptığı açıklamada gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren kongrenin dördüncüsünü düzenlemekten büyük gurur duyduklarını belirterek, "Modern perakende sektörü, sadece kayıtlı ekonomiye, istihdama, vergi gelirlerine değil bir çok konuda oluşturduğu değer ile tedarikçilerine ve son tüketicimize de katkı sağlıyor. Kongremiz, bu katkıyı sahnede anlatmamızı sağlayacak. Bizim tüm operasyonlarımızın arkasında işleyen büyük bir sistem ve oluşturulan önemli bir değer zinciri var. Bu zincir, çiftçimizden yani tarladan başlıyor, bizim raflarımıza kadar sürüyor. Biz son nokta olarak tüketicimizden tepkilere göre tüm zinciri geliştiriyoruz. Zincirde oluşturulan bu değer sadece fiyat ve kalite olarak yansımıyor. Çalışanlarımıza, çevreye, üreticilerimize, ülke ekonomisine, sağladığımız katkıları ve oluşturduğumuz değeri kongremizde işliyor olacağız" dedi.

GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, perakendenin, beraberinde tüm tedarik zincirini de gelişim yönünde olumlu etkilediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Perakendeciler, ürünlerin tüketiciye ulaştırıldığı son noktalar. Bu nedenle bizim üreticilerimizle çok sıkı ilişkilerimiz var. Ülkemizin her noktasına yaptığımız yatırımlarla bu kaliteli ürünlerin son tüketicimize ulaşmasını sağlarken, tedarikçilerimizin de büyümesine ve kendisini geliştirmesine önemli olanak sunuyoruz. Kongremizde de bu örnekleri ele alacağız. Pek duyulmayan başarı hikayeleri, bizlerle birlikte büyüyen tedarikçilerimiz ve üreticilerimiz tarafından anlatılacak".

Gıda fiyatları ve enflasyon, ilk kez sahnede

Bu yıl dördüncü kez 800'ü aşkın profesyonelin katılımıyla düzenlenecek, 'Ortak Gelişim Kongresi'nde tüketici odaklı fayda ve değer için tedarikçi ve perakendeci verimliliğine odaklanılacak. Kongrede perakendenin, başta tüketici olmak üzere tüm tedarik zincirinde ve ekonomide oluşturduğu değerler, bu değerlerin ortaya çıkışında iç süreçlerinde gerçekleştirdiği yenilikler ve verimlilik çalışmaları detaylarıyla sahnede olacak.