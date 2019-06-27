Göztepeli Yunus AEK'da
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nden maddi sıkıntılar yüzünden çekilmesi gündeme gelen Göztepe'nin milli kalecisi Yunus Özmusul takımdan ayrılıp Yunanistan'ın yolunu tuttu.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nden maddi sıkıntılar yüzünden çekilmesi gündeme gelen Göztepe'nin milli kalecisi Yunus Özmusul takımdan ayrılıp Yunanistan'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen yönetimden izin alan Yunus, AEK takımıyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Gelecek sezon genç bir kadroyla mücadele edecek Göz-Göz'de Yunus'un yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. AEK ile her konuda el sıkışan Yunus Özmusul, kariyerinde daha önce de Avrupa'da oynadı. Yunus, Alman Bundesliga'da TV Bittenfeld 1898'de forma giymişti.
- İzmir
Kaynak: DHA
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