Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı
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Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

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Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Göztepe'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'ye gelibiyeti getiren goller 30, 38 ve 64. dakikada hat-trick yapan Adis Jahovic'ten geldi. Jahovic, 3 haftada 4'üncü kez ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig'de 34. hafta açılış maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yendi. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller 30, 38 ve 64. dakikada hat-trick yapan Adis Jahovic'ten geldi. Hatayspor ise 64 ve 90. Dakikada Diouf ile karşılık verdi.

Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

İLK MAÇI HATAY ALMIŞTI

Göztepe bu galibiyetle puanını 46 ya çıkardı. Hatayspor ise 49 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 1-0 kazanmıştı.

Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

HAFTAYA DEV RAKİPLER

Göztepe gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:36:13. #1.14#
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