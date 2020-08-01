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Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi

Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, tarafların anlaşması durumunda Fenerbahçe ile görüşebileceklerini dile getirdi.

Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
01.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:35

Göztepe'de sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin transfer listesinde girdi.

Savunmaya takviye arayışındaki Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncunun menajeri Ömer Kızılkaya, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Skorer kaynaklı haberde kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe ile masaya oturabileceklerini belirten menajer, sarı lacivertliler ile Göztepe arasında bir transfer görüşmesinin olabileceğini ancak bu konu hakkında kendilerine henüz bilgi verilmediğini söyledi.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Göztepe'ye Elazığspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 24 lig maçında 7 gole imza attı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Beerschot, Standard Liege, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'da da oynadı.

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