Göztepe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hız ve çeviklik çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Antrenman duran top çalışması ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Wallace Reis takımdan ayrı çalıştı.