Göztepe, Süper Lig'e hazır
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Göztepe, Süper Lig'e hazır

Göztepe, Süper Lig'e hazır
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport-Tav Antalyaspor deplasmanında 2021-22 sezonunu açacak Göztepe, son hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yenerek hazır bir görüntü ortaya koydu.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport-Tav Antalyaspor deplasmanında 2021-22 sezonunu açacak Göztepe, son hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yenerek hazır bir görüntü ortaya koydu. Ndiaye ve Ege'nin golleriyle rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarıyla buluşmanın da sevincini yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'na gelen yaklaşık 7 bin sarı-kırmızılı futbolsever takımlarıyla hasret giderirken, Göztepeli oyuncular da sergiledikleri mücadelenin ardından tribünlere umut verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Ünal Karaman da kafasındaki ilk 11'i belirlemeye başladı. Altınordu karşısında İrfancan- Murat, Atınç, Arslanagic, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Tijanic, Ndiaye ve Jahovic 11 ile sahaya çıkan Karaman, hazırlık döneminde genç futbolculara da bol bol şans verdi. Kadrosu büyük ölçüde şekillenen Göztepe'nin transfer döneminde en fazla 2 takviye daha yapacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılar hazırlık döneminde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde etti. Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Nazilli Belediyespor'u 3-1, Somaspor ve Menemenspor'u 3-2, Altınordu'yu da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

 


Göztepe, Süper Lig'e hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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