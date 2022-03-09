Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Haberler

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Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.

Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.

Göztepe, Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Göztepe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Atilla Kahraman Kahraman:

Yazık Göztepe ye..Bu kadar kötü yönetilemez..Küme düşen ilk takım Göztepe. Hayırlı olsun..Nasıl buldunuz,hangi kriterlerinden etkilendiniz de Toması getirdiniz..Harika giden takımı Aytaç transferiyle bitirdiniz..şimdi 2.adımı da atıp fişi çektiniz..

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