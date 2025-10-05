Göztepe Rams Başakşehir CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Göztepe Rams Başakşehir maçı ne zaman?

Süper Lig'in dikkat çeken randevularından biri olan Göztepe Rams Başakşehir maçı öncesinde taraftarlar, "Maç hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını arıyor. Futbolseverler, heyecanla bekledikleri bu mücadelenin yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Göztepe Rams Başakşehirmaçına dair yayın saati, kanal bilgisi ve canlı yayın detaylarıyla ilgili tüm merak edilenler!

GÖZTEPE – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Göztepe ile Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, maçı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

GÖZTEPE – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Göztepe – Rams Başakşehir maçı, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, İzmir'de oynanacak bu zorlu karşılaşmayı akşam saatlerinde canlı olarak izleyebilecek.

GÖZTEPE – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Henüz başlamayan Göztepe – Rams Başakşehir karşılaşmasının canlı skor bilgisi ve maç sonucu, mücadelenin start almasıyla birlikte güncellenecek. Karşılaşma devam ettiği sürece anlık skor gelişmeleri takip edilebilecek.

GÖZTEPE – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in bu önemli randevusu, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe, taraftarı önünde Rams Başakşehir'i konuk ederken, karşılaşmada büyük bir heyecan yaşanması bekleniyor.