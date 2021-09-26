Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi
Galatasaray'da Fatih Terim, Göztepe maçının ilk yarısında yenilen gol sonrası tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Teknik heyet araya girerek ortamı sakinleştirirken deneyimli hoca devre arasında soyunma odasına giderken tartıştığı kişiye tepki gösterdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Fatih Terim ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.
SOYUNMA ODASINA GİDERKEN TEPKİ GÖSTERDİ
Sporx'te yer alan habere göre; Fatih Terim, Göztepe'nin golünden sonra tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Fatih Terim'i sakinleştirdi. Fatih Terim devrede soyunma odasına giderken, tartıştığı kişiye tepki gösterdi.
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