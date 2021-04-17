Göztepe maçında Fatih Terim'in oldukça moralsiz olduğu görüldü

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Cezası biten ve yedek kulübesinde yerini alan Fatih Terim'in maç oynanırken morali oldukça bozuktu. Hafta içi yaşananlarla ilgili maç öncesi demeç veren Terim'in düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim, Mustafa Cengiz'e yönelik sert ve imalı açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli hocanın maç esnasındaki düşünceli hali dikkat çekti.

YERİNDEN KIMILDAMADI

Özellikle 8. dakikada gelen Diabate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü. Başarılı teknik adam maç öncesi isim vermeden de olsa hafta içi yaşananlardan dolayı başkan Mustafa Cengiz'i kastederek sert açıklamalarda bulunmuştu. Terim sözlerini, "Maç sonu yine konuşuruz" diyerek sonlandırmış ve söyleyecek daha fazla sözü olduğunu belirtmişti.