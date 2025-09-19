Göztepe Ibrahim Sabra röveşata gol izleme linki var mı (Göztepe Beşiktaş)?

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında Beşiktaş karşısında 3-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Maçta büyük ses getiren Ibrahim Sabra'nın röveşata golü ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Göztepe – Beşiktaş müsabakasındaki bu golün izlenebileceği bir bağlantı olup olmadığı futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.

İLK 11'LER

Göztepe : Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş : Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip, Demir Ege, Rafa, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

SABRA RÖVEŞATA GOLÜYLE FARKI ÜÇE TAŞIDI

Sağ kanattan gelen ortada Sabra'nın sert kafa vuruşunu kaleci Mert Günok aynı güzellikte çıkardı. Ancak genç oyuncu, seken topu bu kez röveşata ile tamamlayarak fileleri havalandırdı ve farkı üçe çıkardı.

IBRAHİM SABRA RÖVEŞATA GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve dikkat çeken anları, Bein Sports'un yayınladığı maç özetlerinde yer alıyor.