Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar
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Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

05.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:49
Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

SÜPER Lig'de son 2 haftadır toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de maç öncesi 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanırken bu isimlerden birinin stoper Atınç Nukan olduğu kendisi tarafından sosyal medyasında açıklandı.

SÜPER Lig'de son 2 haftadır toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de maç öncesi 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanırken bu isimlerden birinin stoper Atınç Nukan olduğu kendisi tarafından sosyal medyasında açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor deplasmanından farklı olarak Atınç'ın yerine Titi'ye görev verdi. Titi bu sezon Ankaragücü maçından ikinci kez 11'de görev yaptı. Sakatlıkları bulunan Ideye ve Gassama da maça yetişmedi. Ideye'nin yerine yine Cherif Ndiaye forma giydi.

HALİL DALYA DEDİ

Göztepe'nin altyapısından yetişip sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu geçiren Halil Akbunar dün Süper Lig'de Kayserispor maçıyla dalya dedi. Göz-Göz'de 3 farklı ligde forma giyip kadronun en eski ismi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe formasıyla Süper Lig'de 100'üncü maçına çıktı. Halil'e kulüpteki 100'üncü Süper Lig maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya plaket verdi.

Efsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göz-Göz'de Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24'üncü isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1'inci Lig'de 102 ve 2'nci Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig'de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.


- İzmir
Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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