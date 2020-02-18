Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.