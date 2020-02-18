Haberler » Spor » Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Spor

Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:32
Göztepe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü FK'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kımızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler