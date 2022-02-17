Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler - Haberler
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Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde müsabakanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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