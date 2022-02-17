Göztepe - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor - Haberler
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Göztepe - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray maçının biletleri yarın 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe- Galatasaray maçının biletleri yarın 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletler ise yarın saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

2. Kategori: 225 TL + 20 TL Passolig Hizmet Bedeli

3. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli

4. Kategori: 75 TL + 7 TL Passolig Hizmet Bedeli

5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

6. Kategori: 25 TL + 2,5 TL Passolig Hizmet Bedeli

(Salih Yılmazsoy-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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