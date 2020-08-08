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Göztepe'den antrenör Suat Arıcan'a anlamlı veda

Göztepe, 11 yıldır A Takım kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Suat Arıcan'a teşekkür organizasyonu yaparak veda etti.

Göztepe'den antrenör Suat Arıcan'a anlamlı veda
08.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:39

Göztepe, 11 yıldır A Takım kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Suat Arıcan'a teşekkür organizasyonu yaparak veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2009-2010 sezonundan beri A takımda kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Suat Arıcan ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 11 yıldır kulüpte görev yapan Suat Arıcan için Gürsel Aksel Stadyumu'nda teşekkür organizasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleşen organizasyonda Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Suat Arıcan'a uzun yıllardır kulübe verdiği emekler için teşekkür plaketi hediye etti.

"Hayranlıkla izlediğim büyük taraftarımıza ve camiamıza veda ediyorum"

Veda konuşması yapan Suat Arıcan "Bazı ayrılıklar vardır güzeldir çünkü seviyorsunuzdur, seviliyorsunuzdur. Geldiği günden beri gecesini gündüzünü Göztepe'ye adayan Mehmet Sepil başkanımıza tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem de camiamız kendisine minnettarız. Tanıdığım günden beri çizgisini bozmayan ve gelen tüm ekiplere her zaman destek olan Başkanvekilimiz Talat Papatya'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. 3 sezondur yüreklerini ortaya koyan futbolcu kardeşlerime ve kulübümüzün her alanında çalışan, bana destek olan tüm kulüp çalışanlarına da şahsım adına teşekkür ediyorum. Hayranlıkla izlediğim büyük taraftarımıza ve camiamıza veda ediyorum. Göztepe için her zaman en iyisini diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Göztepe Spor Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Suat Arıcan'a verdiği değerli emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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